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قيادي إخواني منشق : أعداء مصر تركيا وإسرائيل وبريطانيا

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طارق البشبيشي
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قال طارق البشيشي ، القيادي الإخواني المنشق ، إن أعداء مصر عبر التاريخ ثلاثة هم تركيا وإسرائيل وبريطانيا.

وأضاف البشبيشي :" تركيا التي احتلت مصر منذ عام 1517 و لمدة 300 سنة كانت من أسوء الفترات التى مرت على تاريخ مصر ، جهل و فقر و مرض و نهب لخيرات المحروسة و نظام طبقي عنصري يفرق بصرامة بين المحتل التركي و المواطن المصرى .


وعن ثاني الدول الكاره لمصر  لمصر قال :"بريطانيا الاستعمارية التي احتلت مصر منذ عام 1882 و لمدة 72 سنة و نهبت قمحها و قطنها و اراضيها لصالح حروب التاج البريطانى .


أما ثالث أعداء مصر فهي إسرائيل :"إسرائيل التي احتلت سيناء أرض الفيروز لمدة 6 سنوات منذ عام 1967 و حتى نصر اكتوبر  1973 دفنت فيها الأسرى المصريين أحياء فى صحراء سيناء .








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