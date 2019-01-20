خسائر في 6 بورصات عربية وصعود البحرين والكويت والأردن

20 يناير 2019 - 10:00 م

تراجعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، متجاهلة المكاسب القوية للنفط والأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.



وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية: "غلب اللون الأحمر على أداء غالبية الأسواق الإقليمية، في ظل غياب المحفزات فضلا عن استمرار حالة الترقب لإعلانات مزيد من الشركات المدرجة عن نتائجها المالية السنوية".



وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "كانت هذه التراجعات في أداء 6 أسواق، على الرغم من الصعود القوي للنفط والبورصات العالمية الأسبوع الماضي".



ووفق رصد "الأناضول"، صعدت بورصة وول ستريت الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي، لتواصل مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من تزايد الآمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى حل لنزاعمها التجاري.



وصعد مؤشر داو جونز الأمريكي بنسبة 2.96 بالمائة، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2.87 بالمائة وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.66 بالمائة.



وواصلت أسواق النفط صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، وصعدت عقود الخامين القياسيين بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق برنت عند62.7 دولارا للبرميل، وعقود الخام الأمريكي "نايمكس" 53.8 دولارا للبرميل.



وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.8 بالمائة إلى 4202 نقطة، بضغوط من الأسهم القيادية يتصدرها "شل العمُانية" بنسبة 6.7 بالمائة و"المدينة للاستثمار" بنسبة 3.13 بالمائة.



وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.76 بالمائة إلى 8383 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والإسمنت والمواد الأساسية.



وتراجعت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.29 بالمائة إلى 13444 نقطة، مع تعرض الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار لعمليات بيعية متفاوتة.



ونزلت بورصة قطر مع انخفاض مؤشرها بنسبة 0.26 بالمائة إلى 10760 نقطة، بضغط هبوط مؤشرات 6 قطاعات، يتصدرها الاتصالات والتأمين والبنوك والصناعة.



وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4975 نقطة، مع هبوط أسهم "الدار العقارية" 0.65 بالمائة و"اتصالات" 0.59 بالمائة.



فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.16 بالمائة إلى 2512 نقطة، مع تراجع أسهم "داماك العقارية" بنسبة 3.97 بالمائة و"دبي للاستثمار" 0.78 بالمائة.



في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.48 بالمائة إلى 1347 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 11.75 بالمائة، والخدمات بنسبة 20.6 بالمائة.



وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، مع ارتفاع المؤشر الأول بنسبة 0.25 بالمائة إلى 5494 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.21 بالمائة إلى 4805 نقطة، وربح المؤشر العام ما نسبته 0.24 بالمائة ليغلق عند 2520 نقطة.



وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1916 نقطة، مع صعود أسهم القطاع المالي بدعم من سهم "المؤسسة العربية المصرفية" بنسبة 2.12 بالمائة و"البنك الأهلي" بنسبة 0.92 بالمائة.







فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.48 بالمائة إلى 1347 نقطة.



الكويت: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 5494 نقطة.



الأردن: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1916 نقطة.







وانخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.8 بالمائة إلى 4202 نقطة.



السعودية: بنسبة 0.76 بالمائة إلى 8383 نقطة.



مصر: بنسبة 0.29 بالمائة إلى 13444 نقطة.



قطر: بنسبة 0.26 بالمائة إلى 10760 نقطة.



أبوظبي: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4975 نقطة.

