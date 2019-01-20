وزير يمني: 22 مليون مواطن غير مؤمنين غذائيا

20 يناير 2019 - 10:30 م

قال وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، الأحد، إن 22 مليون يمني غير مؤمنين غذائيًا، بينهم 12 مليون مهددون بـ"المجاعة القاتلة".



جاء ذلك خلال كلمة له اليوم على هامش القمة الاقتصادية العربية التي احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت، حسب وكالة سبأ الحكومية.



وأضاف الميتمي أن "22 مليون يمني من أصل 29 مليونا (إجمالي عدد السكان) غير مؤمنين غذائيًا؛ منهم 12 مليونا مهددون بالمجاعة القاتلة، و3 ملايين ونصف شُردوا من منازلهم".



ولفت أن هناك "500 ألف لاجئ خارج اليمن، بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني".



وذكر الوزير اليمني أن الناتج المحلي لبلاده "انكمش بأكثر من نصف قيمته وخسر الملايين من قوة العمل وظائفهم، وهو ما نتج عنه أن أكثر من 80% من قوة العمل بلا عمل ولا دخل".



واتهم "الانقلاب الحوثي على الحكومة اليمنية في (21 سبتمبر / أيلول 2014) بدفع البلاد إلى حافة أكبر كارثه إنسانية عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)".



وقدم الميتمي مشروع قرار تم إدراجه على جدول أعمال القمة التنموية، بدعم الإعمار والتنمية في اليمن.



ودعا الدول العربية والدول المانحة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لليمن، في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربًا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

