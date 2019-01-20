المبعوث الأممي يزور صنعاء الإثنين

20 يناير 2019 - 10:40 م

قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء الأحد، إن الأخير سيصل العاصمة صنعاء، الإثنين، لإجراء مزيد من المباحثات حول تنفيذ اتفاق السويد.



وذكر المصدر للأناضول، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن غريفيث سيبحث مع قيادة الحوثيين اتفاق تبادل الأسرى الذي تعثر تنفيذه حتى اللحظة.



كما سيبحث غريفيث الوضع في مدينة الحديدة، غربي البلاد، وفشل تنفيذ اتفاق الانسحاب من المدينة.



وفي الخامس من الشهر الجاري، التقى غريفيث في صنعاء بقيادة الحوثيين، لكنه لم يتوصل إلى تفاهمات مع قيادات الجماعة بحسب تقارير إعلامية.



وبرعاية أممية، توصل الطرفان، في العاصمة السويدية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق بشأن معالجة الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية (غرب)، وتبادل قوائم الأسرى والمعتقلين (أكثر من 15 ألفا)، فضلا عن اتفاقهما على خفض التصعيد في محافظة تعز (جنوب غرب).



والجمعة عقدت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان.











وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.







