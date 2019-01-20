وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة "مرض"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة أزمة ثقافية ومرض.



وأضاف الوزير، خلال لقاء خاص بث ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن غرض تسريب الامتحانات التي لا تضاف للمجموع نشر البلبلة بالمجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تستطيع منع ذلك كما منعته في السابق، لكن بإجراءات شبه عسكرية تتشارك فيها القوات المسلحة والشرطة وشركات التأمين بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه.

