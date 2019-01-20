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تفاصيل المكالمة بين الرئيس السيسي وماكرون

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السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا سبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة على كل الأصعدة، فضلا عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بسام راضي أن الرئيس الفرنسي أكد من جانبه حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع مصر، خاصة في ظل دورها الهام والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا والاستمرار في تطويره في مختلف المجالات، خاصة وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة نمواً مطرداً في العديد من المجالات على نحو ساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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