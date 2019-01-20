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فئة 500 جنيه

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

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"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

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فئة 500 جنيه
فئة 500 جنيه

المصريون ـ متابعات

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قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تحسنًا في دخول وأوضاع المواطنين المالية.
وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، أنه غير صحيح ما تردد حول إصدار ورقة نقدية فئة «500» جنيه.
وأشار «معيط» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي المالية بما يحفظ حق الدولة وأيضا لا يضر بصاحب العمل، وطالب باقتراح حلول وسط لخلق جو مناسب من الاستثمار.


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