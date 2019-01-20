تعليق صادم لوزير المالية عن ارتفاع أسعار السلع والكهرباء

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قال محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على ارتفاع أسعار الكهرباء والسلع، «الحمد لله الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة ولكن دلوقتي الحمد لله موجودة، توافر السلعة سيعوضه دخول المواطنين».
وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، أنه «في مصر الحاجة موجودة ولكن سعرها عالي، ومع توافر السلع يعمل إعادة اتزان للأسعار، السلعة ممكن تزيد فقط لعدم توافر الكميات المتماثلة مع احتياج الناس».
وتابع: «اختفاء السلعة أو شحها وحده يؤدي إلى ارتفاع أسعارها».
وأشار إلى أن «الدولة تزود قدرات الناس ليكونوا قادرين على شراء السلع التي يحتاجونها»، ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير السلع للمواطنين.


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