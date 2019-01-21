اليمن: مقتل 7 من مليشيا الحوثي بينهم قيادات بصعدة

21 يناير 2019 - 12:40 ص

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادات في قصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني، على مواقع في جبهة "الشامية" شمال غرب محافظة صعدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش استهدف بقصف مدفعي غرفة عمليات للمليشيا في محيط "جبل آل قراد" الاستراتيجي أثناء اجتماع كان يضم عددا من قياداتها الميدانية.

