مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

21 يناير 2019 - 01:20 ص

أعرب محمد دياب، مؤلف كتاب "ولاد الوس.."، عن غضبه وانزعاجه الشديد من الهجوم الذي لاقاه، موضحًا أن الكتاب لا يمت بصلة للعنوان.



وقال "دياب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، "السنة اللي فاتت ياسمين الخطيب قدمت كتاب عنوانه قريب من كتابي وتم قبوله".



وأضاف "دياب" أن كتابه يكشف الأساليب والخداع والتناقض الذي يمارسه البعض في مجتمعنا، وهذا سر تسمية الكتاب بهذا العنوان.

