مشادة بين "حساسين" ومؤلف كتاب "ولاد الوسـ..."

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البرلماني سعيد حساسين

المصريون ـ متابعات

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محمد الغيطي

حبس الاعلامى محمد الغيطى

حبس الاعلامين

أعرب محمد دياب، مؤلف كتاب "ولاد الوس.."، عن غضبه وانزعاجه الشديد من الهجوم الذي لاقاه، موضحًا أن الكتاب لا يمت بصلة للعنوان.
وقال "دياب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، "السنة اللي فاتت ياسمين الخطيب قدمت كتاب عنوانه قريب من كتابي وتم قبوله".
وأضاف "دياب" أن كتابه يكشف الأساليب والخداع والتناقض الذي يمارسه البعض في مجتمعنا، وهذا سر تسمية الكتاب بهذا العنوان.
ولفت "دياب" إلى أنه يتوقع رفض عنوان الكتاب لمشاركته في معرض الكتاب، داعيًا وزارة الثقافة وهيئة الكتاب للتواصل.


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ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
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الجندي