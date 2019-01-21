رد ناري من الأهلي على طلب رئيس بيراميدز الذي أغضب جماهير الأحمر

21 يناير 2019 - 05:17 ص

رد سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - على تصريحات الكابتن حسام البدري - رئيس نادي بيراميدز - التي دعت جماهير الأحمر إلى تشجيع فريق بيراميدز في مباراته المقبلة أمام الزمالك .



وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "نحن لا نحتاج للذهاب إلى أي مكان أو لتشجيع أي فريق على حساب الآخر".



وأضاف: "نحن نثق في قدراتنا والمنافسة في أيدينا وهذا تصريحي كمسؤول في الأهلي".



وأردف: "حين يعود المصابون بجانب الصفقات الجديدة هذا يجعلني أثق في قدرتنا".



وأكمل حديثه قائلا: "كل تركيزنا على مواجهة مصر للمقاصة المقبلة في الدوري".

