أول تصريح لنجم الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

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شكر صبري رحيل - لاعب الاتحاد المنتقل إلى من الأهلي قبل أيام - على موافقة إدارة فريقه على انتقاله لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة .

وقال "رحيل" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" : "أشكر إدارة الاتحاد السكندري على تركي أنتقل لبيراميدز .. هم دائمًا يبحثون عن مصلحة اللاعب".

وأضاف: "إدارة بيراميدز تواصلت مع إدارة الاتحاد والمفاوضات لم تستغرق سوى ساعات .. أبلغوني بالعرض ووافقت فورًا بالطبع".

واستدرك: "أتمنى أن أكون إضافة قوية لفريق الاتحاد بدءًا من الموسم المقبل ".

واستدرك: "لا أعرف إذا كنت سأشارك في مباراة بيراميدز أمام الزمالك أم لا لكني جاهز من الآن وأتدرب بجدية".

وكان نادي الاتحاد اشترى صبري رحيل من النادي الأهلي قبل أيام قليلة ليعلن الآن إعارته لبيراميدز".

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