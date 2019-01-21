الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

21 يناير 2019 - 07:13 ص

كشفت مصادر أمنية مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور على جثة طفل مذبوح بأحد فنادق القاهرة ، مؤكدين أن الأم وراء الجريمة.



وكشفت التحريات التي أجراها الرائد عمر مسلم معاون مباحث قسم الأزبكية، أن الطفل حضر برفقة والدته أول أمس إلى مقر الفندق، والتي قامت بحجز غرفة خاصة بها وطفلها، وأضاف العامون أنه بعد 24 ساعة قامت الأم بإنهاء إجراءات المغادرة من الفندق ولم ينتبهوا لعدم وجود الطفل برفقتها "حسب مصراوي".

وأضاف المصدر أن العاملين أثناء تنظيف غرفة الحجز عثروا على جثة الطفل وبه جرح في الرقبة، ولم يعثروا على والدته أو أي وسيلة اتصال بها.

أشار المصدر إلى أنه تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الأم وكشف ملابسات الواقعة.