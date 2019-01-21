» كبير الأهلاوية: لهذه الأسباب سأشجع الزمالك أمام بيراميدز

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نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

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أكد الفنان نبيل الحلفاوي - المعروف باسم "كبير الأهلاوية بتويتر" - أنه سيشجع نادي الزمالك في مباراته المقبلة ضد نادي بيراميدز.

و رد "الحلفاوي" على سؤال جاءه عبر "تويتر" حول الفريق الذي سيشجعه في مباراة الزمالك وبيراميدز ، فقال: "كلاهما منافس.. عمليا ربما تكون النتيجة الأنسب للأهلى تعادلهما.. مما يقلص الفارق مع كليهما نقطتين .. لكن الهوى مع التاريخ والعراقة وعشرة العمر.. مع المنافس التقليدي. وليس مع القادم من رحم المشاكل والملابسات التي صادفت لدينا نفورا واستنكارا" حسب رأيه.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز يوم الخميس القادم في مباراة حسم القمة بين الفريقين المتنافسين.

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