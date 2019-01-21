» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته

21 يناير 2019 - 07:39 ص

أكدت الفنانة ندى بسيوني على أهمية الابتسامة في وجه الآخر ، مؤكدة أن القرآن الكريم نهى عن العبوس .



وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "قال تعالى: "عبس وتوَلى أن جاءَهُ الأَعمى" .. جاء النهي عن العبوس في وجه الأعمى وهو ? يرى ! فكيف بمن يراك؟".



وأضافت: "حافظ على ابتسامتك دوماً مع الجميع ..ابتسامتك علي وجهك وفي قلبك وروحك وفِي كلماتك هذه هي حقيقة من حقائق إيمانك .. ابتسم تبتسم لك الدنيا .. صباح البسمه الحلوة" .

