» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة ندى بسيوني على أهمية الابتسامة في وجه الآخر ، مؤكدة أن القرآن الكريم نهى عن العبوس .
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "قال تعالى: "عبس وتوَلى أن جاءَهُ الأَعمى" .. جاء النهي عن العبوس في وجه الأعمى وهو ? يرى ! فكيف بمن يراك؟".
وأضافت: "حافظ على ابتسامتك دوماً مع الجميع ..ابتسامتك علي وجهك وفي قلبك وروحك وفِي كلماتك هذه هي حقيقة من حقائق إيمانك .. ابتسم تبتسم لك الدنيا .. صباح البسمه الحلوة" .
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