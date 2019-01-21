رسميا .. بيراميدز يكشف عن الصفقة التي يجهزها للزمالك: لم يتوقعها أحد

21 يناير 2019 - 08:17 ص

أخيرا كشف نادي بيراميدز عن صفقته الجديدة التي أعلن عنها قبل أيام المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه السعودية - مؤكدًا تجهيزها لمباراة الزمالك .



ونشر "نادي بيراميدز" عبر صفحته الرسمية صورًا للاعب السوري "عمر خربين" مؤكدًا انتقاله للفريق .



وعلق النادي على الصفقة قائلًا: "سادس صفقات بيراميدز في يناير .. المهاجم السوري عمر خربين".



وكانت وسائل إعلامية زعمت أن نادي بيراميدز بصدد التعاقد مع البرتغالي لويس ناني أو السويدي إبراهيموفيتش قبل أن يعلن "بيراميدز" رسميا عن هوية صفقته الجديدة.



