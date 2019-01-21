» "القاتل الصامت" يحصد أسرة جديدة

21 يناير 2019 - 08:37 ص

توفي عامل و نجله بينما أصيبت زوجته ونجلته جراء انبعاث غاز "أول أكسيد الكربون" الملقب بالقاتل الصامت من ماكينة توليد كهرباء بإحدى القرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .



كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ للعميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، يُفيد مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنته بعزبة الترزي التابعة للمركز جراء تعرضهم للاختناق.



انتقلت قوة من مركز "بلقاس" إلى مكان البلاغ والفحص والمعاينة تبين وفاة إبراهيم محمد إبراهيم، 52 سنة ونجله أدهم، 5 سنوات، وإصابة زوجته "سحر . ا"، 45 سنة، وانبته نورهان 13 سنة، نتيجة إصابتهم بالاختناق نتيجة انبعاث الدخان الكثيف من مولد كهربائي بالمنزل.



تم نقل الجثث للمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للبدء في التحقيق.



