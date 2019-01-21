ريهام سعيد: اليوم فى السجن بـ500 سنة.. واسألوا مجرب

21 يناير 2019 - 10:16 ص

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أول أكتوبر بشأن حبس السائق والمشرفة المتهمة في قضية دهس الطفلة مليكة 5سنوات، قائلة: "كلنا كنا عاوزينهم ياخدوا إعدام لكن ده حكم القانون".

وأضافت "سعيد" من خلال برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الحكم الذي صدر على السائق والمشرفة هو أقصى عقوبة في القتل الخطأ.

وأكدت "سعيد"، أنها لم تغير موقفها تجاه قضية "مليكة"، ولكن نضع أنفسنا مكان القضاة الذين سيحاكمون أمام الله يوم القيامة.

ووجهت "سعيد" رسالة لوالدة ووالد"مليكة"، قائلة: "بقولكوا إطمنوا اليوم في السجن بـ500 سنة برة واسألوا مجرب، ومننساش حكم الله سبحانه وتعالي، وياريت الحكم ده يبقي عظة لأي حد بيتعامل من غير ضمير".