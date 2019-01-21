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"البرعى" يوجه رسالة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى

الحياة السياسية

البرعى
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طالب نجاد البرعى، المحامى والحقوقي، الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة فى حملة وزارة التضامن الاجتماعى لإنقاذ المشردين، مشيرًا إلى أن هذا عمل عظيم ولابد من تضافر كل  الجهود داخله.

وقال البرعى  خلال تغريدته على موقع "تويتر": "لا أعرف بالضبط من وراء مبادرة التدخل السريع ونقل المشردين أو من هم بلا مأوى إلى دور الرعاية ولا من وفر التمويل للحملة؛ ولكني أشكر وزارة التضامن التي يزين شعارها أتوبيس الحملة على أنها فكرت ودبرت واستطاعت؛ ونجحت وأكدت لنا أنه عندما تصدق النيات تأتي النتائج مبشرة".

وأضاف  البرعى قائلا: "أرجو من الأحزاب وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات الكبرى أن تشارك في تلك الحملة بما تستطيعه، فكرة نقل المشردين إلي دور الرعاية وحمايتهم من أن يموتوا من البرد في تلك الأيام القاسية فكرة جبارة وتؤكد من جديد أنه رغم كل شىء فمصر فيها حاجه حلوة".

وتفاعل رواد الموقع مع المنشور فقالت مديحة مصطفى: "نأمل أن تنجح الوزارة فى إنقاذ 4 ملايين مشرد فى المحافظات".

وأضاف حمام محمد: "هذه رسالة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس فمن الممكن أن يتحرك أيضًا هو وزملاؤه ويشاركون".

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