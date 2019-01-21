  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
ملياردير

تقرير اقتصادي: كل يومين يظهر ملياردير جديد

آل الشيخ

"آل الشيخ" يعلن عن صفقة نارية لـ"بيراميدز"

تدريب

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "حمد-3"

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: اليوم فى السجن بـ500 سنة.. واسألوا مجرب

جيش الاحتلال

إسرائيل تشن هجوما حادا على أهداف إيرانية فى سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

وزير المالية: "الرئيس قالي أخرك معايا 9 أشهر"

بالصور.. الدولار يهبط لأقل من 16 جنيهًا

البنوك الأعلى سعرًا للدولار

محمد صلاح

اجتماع بـ"الغرف المغلقة" سيمنع صلاح من الحصول على ركلات جزاء

أرشيفية

الكشف عن مفاجأة مدوية في قضية "الطفل المذبوح" بفندق بوسط البلد

بيراميدز والأهلي

أول تصريح لنجم الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز

وزير المالية: قريبًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

مال وأعمال

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

#

"المصيلحى" يتلقى تقريرا حول دورالقطاع الخاص بالمشروعات التموينية

#

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

#

"المالية" تنتهي من مسودة "الفاتورة الإلكترونية"

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تجهز قانون لفرض ضرائب قيمة مضافة لمن يتاجرون عبر الإنترنت "التجارة الإلكترونية" أسوة بدول العالم، قائلاً: "الضرائب مصدر رئيسي لدخل مصر".

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مع سعيد حساسين: "قديمًا الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتليفزيون، والدولة كانت بتاخد نصيبها، دلوقتي بقى على الموقع الإلكتروني فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟، لا إن شاء الله هنعمل قانون وهنأخد حقنا".

وتابع وزير المالية، أن كل دول العالم والمنظمات الدولية تتجه نحو فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية ومصر ستفعل ذلك أيضًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الكونفدرالية
» إنشاء بنك وراثي للحمير البلدية في الأردن
» انتحاري يفجر نفسه فى قاعدة عسكرية
» اليوم.. مباراة القمة الآسيوية بين السعودية واليابان
» مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر النبى يوسف
» ريهام حجاج: لست السبب في طلاق ياسمين عبد العزيز من محمد حلاوة
» شاهد .. أول ظهور لـ"الغيطي" عقب الحكم بحبسه بتهمة الترويج للشذوذ
» "القاتل الصامت" يحصد أسرة جديدة
» فنانة شهيرة تستعين بآية قرآنية وتفسرها .. هذا ما قالته
» كبير الأهلاوية: لهذه الأسباب سأشجع الزمالك أمام بيراميدز
» «جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي