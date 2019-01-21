شاهد.. "حضن" ياسمين عبد العزيز ردًا على حضن حلاوة لحجاج

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

متابعات- أمينة عبد العال

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اون سبورت

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا لها من حفل عيد ميلادها مع أصدقائها، كرد غير مباشر لصور زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة مع الفنانة ريهام حجاج.

ويبدو أنها لا تريد إقحام نفسها في كل ما يثار حول زواج حلاوة من حجاج إذ تتجنب التعليق على الأمر تمامًا، رغم انشغال مواقع التواصل الاجتماعي به في الفترة الأخيرة.

وتجنبت ياسمين الإشارة للصورة وواصلت الاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بصحبة أصدقائها الفنانين، وقامت بنشر صورها هي الأخرى، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

ظهرت ياسمين في إحدى الصور ملاصقة لشخص من خارج الوسط الفني، في رد غير مباشر على صورة حلاوة كما يبدو.

يأتي هذا، في الوقت الذي لا تزال فيه الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على ذمة زوجها محمد حلاوة، لكنَّ هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كل منهما في مكان سكن بعيد عن الآخر، وإن كانت هناك محاولات للصلح من أجل أولادهما.

شاهد الصور..





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