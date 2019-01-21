هاشتاج "المجموعة الرابعة" يتصدر تريند "تويتر"

21 يناير 2019 - 01:10 م

تصدر هاشتاج "المجموعة الرابعة" تريندات البحث على تويتر وذلك عقب الإعلان نتائج قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للأندية، حيث فاز نادى الزمالك بالقرعة فى دور المجموعة الرابعة بجوار كل من جور ماهيا الكيني، نصر حسين داي الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي.

وعلق نشطاء موقع "تويتر" فقالت سارة عبد الباقى الصحفية المتخصصة فى الشأن الرياضى: "وبعدها يستضيف #الزمالك فريق جورماهيا الكيني في مصر يوم 10 مارس ويختتم مبارياته بمواجهة نصر حسين داي في الجزائر يوم 17 مارس".

وأضاف سعيد مكاوى "الزمالك في المجموعة الرابعة مع نصر حسين داي - الجزائري واتليتكو بتروليس - الأنجولي وجورماهيا - الكيني مجموعة حلوة ومعقولة إن شاء الله نحقق البطولة".

وتساءل محمد عثمان: "ما رأيكم في مجموعة الزمالك؛ هل هي متوازنة، صعبة أم في متناول أبناء ميت عقبة؟".

وتابع هانى محمد "مبخفش علي الزمالك إلا من المجموعات التافهة خرجنا من دوري الأبطال في مجموعة كان فيها أهلي بنغازي واتحاد العاصمة وسونترال زيمبابوي وخسرنا النهائي من صن داونز لكن كسبناه لما قابلنا الرجاء".





