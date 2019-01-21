ضبط مسئولين بأوقاف قنا استولوا على 10.5 مليون جنيه

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الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

شيماء السيد

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أموال الدولة

البحر الأحمر

الغردقة

الرقابة الإدارية

الاستيلاء على اموال الدولة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من بعض المسئولين بمديرية الأوقاف بقنا، لاستيلائهم على 10.5 مليون جنيه دون وجه حق، مستغلين في ذلك موقعهم وسلطاتهم الوظيفية التي مكنتهم من التلاعب في منظومة الصرف الإلكتروني، بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز والمكافآت، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

كما تمكنت من ضبط أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لطلبه مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مبانٍ، بمدينة الغردقة، مستغلاً صفته الوظيفية، حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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