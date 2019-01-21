» شكرى يبحث سبل تطوير التعاون مع "فيل هوجان"

21 يناير 2019 - 01:11 م

استقبل سامح شكري وزيـر الخـارجية اليوم الإثنين "فيل هوجان" المفوض الأوروبى للزراعة والتنمية الريفية، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل دفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الزراعة وتطوير الري واستصلاح الأراضي، وذلك على ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ترحيب مصر واستعدادها للتعاون مع الاتحاد في مشروعات جديدة في مجال الزراعة، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم أسواق المنتجات الزراعية المصرية، منوهًا بأهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية. كما استعرض شكري التقدُّم الذي أحرزته مصر في مجال الزراعة والاهتمام الذي توليه مصر لهذا المجال والذي تجلى في افتتاح رئيس الجمهورية المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، والذي يوفر 100 ألف صوبة إنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها والجهود الجارية لاستكمال استصلاح نحو 1.5 مليون فدان.

ومن جانبه، حرص المفوض الأوروبي للزراعة على الاستماع لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والرؤية المصرية إزاء سبل تطوير التعاون مع كل شركاء التنمية لأفريقيا لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها دول الاتحاد الأفريقي. كما بحث الجانبان إمكانية تدشين تعاون ثلاثي مع دول القارة الأفريقية في مجال الزراعة، حيث استعرض "هوجان" في هذا السياق ما يمكن أن يقدمه الجانب الأوروبي لمصر في سعيها لتعزيز التعاون الزراعي والتنمية الريفية في أفريقيا وتدشين تعاون ثلاثي.