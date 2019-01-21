سر قبول استقالة "عكاشة" من التليفزيون المصري

21 يناير 2019 - 01:17 م

أعلن الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة مقدم برنامج مصر اليوم على قناة الحياة، أن الهيئة الوطنية للإعلام قامت بقبول استقالته التى تقدم بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

في وقت سابق قال عكاشة، إنه سيتقدم باستقالته من التليفزيون بسبب عدم سماح هيئة قنوات التليفزيون المصري له بتقديم برنامج إخباري أو سياسي، معربًا عن حزنه الشديد من اتخاذ ذلك القرار.

وكان عكاشة قد قضى 27 عامًا فى أهم مؤسسة إعلامية وهى التليفزيون المصري، توزعت هذه السنوات بين 4 أعوام بالقناة الخامسة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عام آخر بالإدارة العامة للأخبار بالقناة الأولى بجانب 22 عاما فى قطاع الآخبار من بينها 6 سنوات منتدبًا رئاسة قناة الفراعين الفضائية الخاصة المملكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي.

يذكر أن عكاشة تعاقد مع شركة إعلام المصريين لتقديم برنامج مصر اليوم على قناة الحياة لثلاثة أيام أسبوعيًا هى الخميس والجمعة والسبت الساعة الثامنة مساء لمدة ساعتين.