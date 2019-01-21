» شاب يبيع سيارة والده للزواج من فتاة ويدعى سرقتها

21 يناير 2019 - 01:45 م

باع سائق سيارة والده لإتمام عملية زواجه من فتاة رفض أهله الارتباط بها، حيث ادعى قيام مجهولين سرقة السيارة منه على طريق الأوتوستراد أثناء محاولة إصلاح السيارة.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطن "مصطفى.هـ.س" 20 سنة، موظف، بأنه أثناء مروره بطريق الأوتوستراد، فوجئ بتواجد أحد الأشخاص مكبل القدمين واليدين من الخلف، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم، وبالفحص عثر على "محمد.أ.م" 29 سنة، سائق، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بطريق الأوتوستراد دائرة القسم، مستقلاً السيارة قيادته (ملك والده) حدث عطل ببطارية السيارة وحال توقفه لمحاولة إصلاحها حضر 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بدعوى مساعدته فى إصلاح السيارة، ثم قاموا بتكبيله كرهًا عنه تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة أحدهم، واستولوا على السيارة، ولاذوا بالفرار.

وتبين عدم صحة رواية الشاكى، وبإعادة مناقشته ومواجهته بالتحريات عدل عن أقواله واعترف باختلاقه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعدم موافقة أهليته على مساعدته فى نفقات الزواج منها فقام ببيع السيارة ملك والده لأحد الأشخاص "علاء الدين.ر.أ" مهندس، مقابل مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه) وقام باستئجار شقة مفروشة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بمبلغ 5 آلاف جنيه، وشراء هاتف محمول بمبلغ 4 آلاف جنيه من متحصلات بيع السيارة، وقرر أنه قام باختلاق الواقعة خشية اكتشاف والده قيامه ببيع السيارة.