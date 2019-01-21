نصر: تعديلات تشريعية مرتقبة لتحسين استثمار القطاع الخاص

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سحر نصر
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وكالات- حنان حمدتو

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قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لضخ المزيد من الاستثمارات، مع وضع الحلول الجذرية من خلال تعديل في قانون أو لائحة إذا كان هناك بهما عوائق لا تتناسب مع تطوير مناخ الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية.

وأضافت خلال الاجتماع الدوري الذي تعقده الوزيرة مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أنها  تجرى حاليًا مناقشات مع مستثمرين يمثلون نحو 16 شركة للتعرف على خططهم الاستثمارية والتحديات التي تواجه عملهم.

وأكد ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن مركز خدمات المستثمرين سيكون به مترجمون معتمدون للتيسير على المستثمرين.

وقال زاهي شمالي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيركو تكس، خلال اللقاء، إن شركته ترغب في ضخ استثمارات بنحو 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الشركة ترغب في الاستثمار في التخلص من المخلفات الصناعية من خلال تكنولوجيا صديقة البيئة، وذلك عبر الاستثمار في المنطقة الحرة من أجل التصدير إلى أوروبا.

وذكر هاني عبد الله، رائد أعمال، أنه يرغب في إنشاء شركة مساهمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بجودة أعلى من الخلايا الشمسية، وهي يمكن أن تنتج كهرباء لمدة 24 ساعة.

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