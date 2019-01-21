نافعة: 4 أسباب وراء فشل قمة بيروت الاقتصادية

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بيروت

اقتصاد

حسن نافعة

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قمة بيروت الاقتصادية التي عقدت بالأمس في دورتها الرابعة حكم عليها بـ"الفشل".

وأوضح نافعة خلال تغريدته على "تويتر": "الأسباب أنه من المستحيل تحييد القضايا الاقتصادية والاجتماعية أو فصلها عن القضايا السياسية، فضلاً عن وجود هوة شاسعة تفصل بين الشعوب العربية ونخبها الحاكمة، إلى جانب استحالة اللحاق بالعصر أو تحقيق أي تقدم قبل ردم هذه الهوة".

وعلق رواد "تويتر" على المنشور، فقال فضل محمد: "العرب حال تكاسل يا دكتور نحتاج إلى اليقظة".

وأضاف القاضي أحمد: "هذه الهوة تزداد هوة ولن تردم قبل وقت طويل.. وصح لسانك يا دكتور نافعة".

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