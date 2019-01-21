خالد يوسف يطالب الدولة بالتحقيق فى "حملات التشويه" ضده

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قال المخرج خالد يوسف إن الجيش المصرى ضرب أروع المثل فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك حينما احترم إرادة الشعب وانتصر له.

وأضاف يوسف في تعليقه خلال تغريدته على "تويتر" على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011 قائلا: "يشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين ويعتبرني البعض واحدًا من رموزها الواجب تشويههم وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن ولها مواسم تشتد وتكثف وتنوع طرقها كلما طرحت رأيا أو اتخذت موقفًا لا يروق لهم، وهذه  الحملة لا تهز لي شعره ولن تثنيني عن مواقفي ولن تجعلني أتخلي عن رأيي ولأنني أؤمن بأننا دولة قانون"

وتابع قائلاً: "الحق لا يأتي إلا بالقانون وليس من خلال السوشيال ميديا لذلك فإنني أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات والتي من شأنها الكشف عمن هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد ومن يقف خلفهم بالتمويل وما هي أغراضهم وحيث إنهم يكثفون حملتهم هذه الأيام بشكل هستيري أطالب بسرعة تحديدهم والقبض على أولئك الذين يضربون بعرض الحائط بالقانون ويرتكبون جرائم فادحة ويستمرون دون عقاب منذ أكثر من  ثلاث سنوات عندما يحدث ذلك سيعرف الجميع ما انتهت إليه التحقيقات وساعتها ستتضح الحقائق للجميع، ويعلم الله إن ما يعنيني هنا ليس شخصيا ولا حتى عائلتي التي تضررت أبلغ الضرر لأن هذا قدرهم أما ما أدافع عنه هو شكل مصر العظيمة التي لم تعرف قط هذا المستوى المتدني والمنحط في التصفية المعنوية، خاصة بعد أنجزت ثورتها أعظم دساتيرها والذي لو طبق ما فيه لكنا في مصاف الدول المتقدمة".

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