» "الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير

21 يناير 2019 - 05:06 م

أعلنت جماعة "الحوثيين"، إطلاق صاروخ باليستي على تحشيدات عسكرية في جازان، جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، اليوم الاثنين: إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد بي على تحشيدات في جازان".

كما أعلنت أنصار الله إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر1 بي" على معسكر للتدريب والتحشيد في عسير جنوب غربي المملكة.

وقالت القناة التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 بيعلى معسكر للتدريب والتحشيد في علب بعسير".