» رسميًا.. الأهلي يدعم صفوفه بمدافع جديد

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المصريون

الاهلى

الالومنيوم

أعلن مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق، الحصول على توقيع إسلام جابر، مدافع الألومنيوم لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع جابر على عقود انتقاله للنادي الأهلي بحضور وكيليه عبد الحميد عادل ونبيل أبو زيد، حيث تلقى الأهلي عروضًا من المقاولون والإنتاج الحربي من أجل استعارة المدافع الشاب لمدة 6 أشهر، بينما عرض مصر المقاصة أكبر ويريده موسم ونصف الموسم.

يذكر أن الأهلي سبق وتعاقد مع رمضان صبحي وحسين الشحات والأنجولي جيرالدو دا كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، من أجل تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تراجع النتائج بشكل ملحوظ، وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر عامين خلال المباراة النهائية، أمام الوداد المغربي والترجي التونسي.


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