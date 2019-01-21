إسرائيل تدق طبول الحرب وهذه الدولة المواجهة

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قالت صحيفة "The Jerusalem Post" الإسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ماضية بإستراتيجيتها في المنطقة والمتعلقة باستهداف الوجود الإيراني في سوريا، بالرغم من التعزيزات الدفاعية السورية والرسائل الروسية المحذرة من تفاقم الوضع إلى حرب مفتوحة بين الأطراف في المنطقة.

ونقلت الصحيفة كلام وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الذي أشار أن إسرائيل دخلت في مواجهة مفتوحة مع إيران في سوريا وهي مستعدة لتصعيد النزاع في حال عززت إيران من سيطرتها وحضورها في الأراضي السورية.

ووفقا لكاتس، فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير جاء على أهداف ومنشآت تابعة لفيلق القدس الإيراني المتواجد في سوريا وهو بالتالي رسالة واضحة لإيران وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأكد كاتس للصحيفة أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها فورا عن الضربة الجوية بسبب تغييرهم لسياستهم وإستراتيجيتهم في سوريا، مشيرا أن هذه المواجهة مفتوحة مع إيران وعندما نريد سنقوم برفع مستواها".

كما أشار الوزير إلى أن الصاروخ أرض- أرض، الذي أطلق يوم أمس الأحد 20 يناير، على طول مرتفعات الجولان من سوريا، كان يستهدف مجمع حرمون للتزلج، حيث تم اعتراض هذا الهجوم من قبل نظام القبة الحديدية الإسرائيلية.


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