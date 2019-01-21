أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

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تسريب

فيديو إباحي

مني فاروق

ظهرت الفنانة «منى فاروق» لأول مرة، بعد التسريب الفاضح الذي ظهرت به قبل أيام مع الممثلة شيما الحاج، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، أنها لا تملك سوى حساب واحد، وأن ما ينقل على لسانها عبر أي مواقع هي غير مسؤولة عنه.

وسادت حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، من سلوك الممثلتين والمخرج الذي زعم النشطاء أنه خ.ي، حيث يمارسون الإباحية.

جدير بالذكر أن منى فاروق شاركت في عدة أعمال درامية مصرية خلال الفترة الماضية، منها “الأب الروحي”، و”رحيم” و”ظل الرئيس”، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم “سالم أبو أخته” ومسلسل “خيانة عصرية”.

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