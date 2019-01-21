قرار من النائب العام ضد الطبيب قاتل زوجته وأولاده

21 يناير 2019 - 05:29 م

قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، إحالة الطبيب قاتل زوجته وأولاده بكفر الشيخ الى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت مباحث محافظة كفرالشيخ لغز مقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد تم العثور على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم فى جريمة هزت المحافظة مع بداية العام الجديد.

كان اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى بلاغا من الدكتور احمد ع ذ أ( 42 سنة) يفيد بأنه عند عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته منى ف. س وأطفاله عبدالله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات مذبوحين.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أى كسر فى أبوابها أو النوافذ التى تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أى آثار عنف، وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار أمام مدير الامن وضباط المباحث واعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته مما جعله يفقد عقله ويتجرد من انسانيته ويتخلص من زوجته وأولاده فى ليلة رأس السنة.

تم القبض على الزوج الذى قام بتمثيل الحادث فجرا، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.