  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة

طبيبة كفر الشيخ

قرار من النائب العام ضد الطبيب قاتل زوجته وأولاده

منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تدق طبول الحرب وهذه الدولة المواجهة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

وزير الري

وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

وزيرة العدل الإسرائيلية

ماذا فعلت قاضية إسرائيلية متهمة بـ«الرشوة الجنسية»؟

أمين الجامعة العربية يزور الكاتدرائية

الجامعة العربية تعيش أسوأ حالات ضعفها

تركى ال الشيخ

«آل الشيخ» ينقلب على بيراميدز.. ويُعلن تشجيعه للزمالك

عمر البشير

البشير: كنت أعتزم تسليم الراية

غدا محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان

قضايا وحوادث

كتائب حلوان
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان

#

غدا.. الحكم بإعادة محاكمة متهمين "بخلية طلاب حلوان"

#

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان

#

غدًا محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

السودان

احتجاجات

البشير

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة  215متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإفتاء تكشف عن «أشبال الخلافة» في أفريقيا
» الإسماعيلى يقدم احتجاجًا ضد حكم مباراة الإفريقي
» البشير: كنت أعتزم تسليم الراية
» رسميًا.. الأهلي يرفع عضويته لـ500 ألف
» الأردن يعترض على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدوده
» بالصور.. القميص الجديد للأهلي
» تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة
» "الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير
» رسميًا.. الأهلي يدعم صفوفه بمدافع جديد
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير أفغانستان إلى 126 شخصا
» تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي