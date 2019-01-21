«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها خلال ساعات النهار حتى تصل إلى 25 درجة مئوية، وهو ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي في هذا التوقيت.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، محذرًا من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، لذا ينصح سائقي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور.

وأشار إلى أنه لا يوجد هناك أي فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة على كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن طقس غد الثلاثاء معتدل، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد، دافئا على جنوب البلاد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة.