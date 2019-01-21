«زيفرت» مديرًا فنيًا لفريق هيدرسفيلد

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المصريون

هيدرسفيلد

زيفرت

أعلن نادي هيدرسفيلد تاون، تعيين يان زيفرت مديرًا فنيًا للفريق حتى عام 2021، خلفًا لديفيد فاجنر الذي قدم استقالته موخرًا بعد تذيل الفريق لترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسعد هيدرسفيلد تاون إعلان تعيين يان زيفرت مدربًا جديدًا للفريق".

وكان زيفرت مديرا فنيا لفريق الشباب لنادي بوروسيا دورتموند، منذ شهر يوليو عام 2017 الماضي.

يذكر أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي الحالي يرتبط بعقد مع نادي هيدرسفيلد تاون، وأنه يلعب مع المارد الأحمر معارا من النادي الإنجليزي حتى نهاية مايو المقبل.


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