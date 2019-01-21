نقيب الفلاحين عن غلاء الفول: "هناكل تبن"

21 يناير 2019 - 08:39 م

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن غلاء سعر الفول يرجع إلى انتشار نبات يسمى "الهالوك"، والذي يقضى على إنتاجية المحصول.

وأضاف "أبوصدام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة اليوم" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر طبق الفول وصل إلى 10 جنيهات ولم يعد هناك أي شيء رخيص في مصر سوى "التبن".

وأوضح أن مصر أصبحت تستورد كل شيء من الخارج ومنها الفول، مشيرا إلى أن الفول هو بروتين الغلابة ووصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها.

وأضاف أن مصر تستورد الفول الإنجليزي ووصل سعره 16 جنيها، الذي يجب أن يكون علفا للمواشي ومع ذلك يأكله المواطن، مؤكدا أن انتشار الأمراض الفطرية السبب الرئيسي في امتناع الفلاح عن زراعة الفول.

وكان مزارعون وممثلون عن الفلاحين قالوا إن انتشار آفة الهالوك وتقلص المساحات المزروعة بالفول قد تؤدي إلى تراجع حجم المحصول لموسم الزراعة الحالي، وهو ما قد يدفع الدولة لاستيراد المزيد من كميات الفول من الخارج، وأيضا استمرار ارتفاع أسعار الفول البلدي.