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66 قتيلا و76 مصابا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك

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انفجار خط أنابيب
انفجار خط أنابيب

وكالات

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الاتحاد الأوروبي

تريزا ماي

بريكست

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار خط أنابيب، تعرض للتخريب على يد من يشتبه بأنهم لصوص وقود وسط البلاد.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية "تلاهوليلبان" في ولاية "هيدالجو" إلى الشمال من مدينة "مكسيكو سيتي"، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال عمر فياض حاكم ولاية "هيدالغو" عبر توتير إن "خدمات الطوارئ سجلت مقتل 66 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين بحروق".

وتابع قائلاً إن "إنقاذ الجرحى هي أولويتنا القصوى"، وأضاف فياض أن "الحادث كان نتيجة لتلاعب غير قانوني بخط الأنابيب".

ووقع الانفجار، الجمعة، في المجرى الذي يحمل الوقود، البنزين في الغالب، من ساحل الخليج إلى مدينة "تولا" شمالي "مكسيكو سيتي"، بحسب المصدر نفسه.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر توتير "أشعر بأسف كبير للوضع الخطير الذي تعاني منه تلاويليلبان بسبب انفجار أنبوب نفط".

وأضاف "أدعو الحكومة إلى تقديم المساعدة للناس".

ووفق صور نشرها الجيش المكسيكي، فإن عشرات من القوات التابعة له انتشرت فى محيط الانفجار، بالإضافة إلى عشرات الآليات وسيارات الشرطة.


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