  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
يد مصر يودع مونديال فرنسا بالخسارة أمام كرواتيا

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك

البرلمان

«فيتو برلماني» على فرض رسوم جديدة على «أوبر وكريم»

جمال عبدالناصر

أزمة في موريتانيا بسبب جمال عبدالناصر

حسن أبوصدام

نقيب الفلاحين عن غلاء الفول: "هناكل تبن"

زفاف الأميرة فوزية لطيفة

زواج الأميرة فوزية.. زفاف متواضع وسط احتفالات إسلامية

محمد صلاح

مفاجأة.. «صلاح» مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

الأمن في نزلة السمان

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

أحمد منصور

مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي

ولي العهد محمد بن سلمان

دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب

نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين

الصفحة الأخيرة

حمل (أرشيفية)
حمل (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس "بيراميدز" يستفز جمهور الأهلي بتصريح جديد

#

عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة

#

إسطنبول تستضيف أكثر من نصف مليون سوري

#

أكثر من 90 ألف كوري جنوبي يضربون عن العمل

الاتحاد الأوروبي

تريزا ماي

بريكست

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة ميشيجان الأمريكية، أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل، قد يهدد بولادة جنين ميت وحدوث إجهاض للحمل.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون حالة 153 امرأة عانين من ولادة جنين ميت بعد 28 أسبوعًا من الحمل، بالإضافة إلى 480 امرأة أنجبن طفل حي خلال نفس الفترة من الحمل.

ووجد الباحثون أن نوم الأمهات الحوامل لأكثر من 9 ساعات يعرضهن لخطر ولادة جنين ميت، مقارنة بمن يقضين 7 - 8 ساعات فقط من النوم ليلا، وهو المعدل الطبيعي للنوم.

ولاحظ الباحثون أن ضغط الدم عند الأم يصل إلى أدنى مستوى له أثناء النوم، ولكن عندما يستيقظ شخص ما، هناك طفرة في نشاط الجهاز العصبي تسبب زيادات عابرة في ضغط الدم.

ويعتبر العلماء أن حدوث هذه الزيادات الوجيزة في ضغط الدم قادرة على منع فترات طويلة من الضغط المنخفض نسبيًا، لأن انخفاض ضغط الدم يرتبط بمشاكل نمو الجنين، والولادة المبكرة، وولادة الجنين ميت.

وقالت الدكتورة لويز أوبراين، قائد فريق البحث: "في حين أن الاستيقاظ لبعض الوقت أثناء الليل قد يثير قلق النساء الحوامل، إلا أنه في سياق الحمل يبدو أنه إجراء وقائي للحفاظ على حياة الجنين".

وأضافت أن "نتائج الدراسة تضاف إلى الأبحاث التي تشير إلى أن نوم الأمهات يلعب دوراً في صحة الجنين، وأنه يجب أن تستهدف الدراسات المستقبلية تأثير عدد ساعات نوم الأم ليلا، على صحة وحياة الجنين، لأن النوم هو عامل يمكن تعديله".

وحسب الدراسة، تؤثر عملية ولادة جنين ميت على سيدة من بين 160 حالة حمل في الولايات المتحدة، وهناك ما يقرب من 24 ألف طفل ميت يولدون في البلاد كل عام، ومعظمها بسبب متلازمة موت الرضع الفجائي، وتحدث حوالي نصف حالات الولادة بعد 28 أسبوعًا من الحمل، ولا يزال العديد منها مجهول السبب.

وأضافت أن هناك عوامل قد تتسبب في ولادة جنين مين منها التدخين، وعمر الأم المتقدم، ومرض السكري، والسمنة المفرطة، وتعاطي المخدرات، لكن تبقى ممارسات نوم الأمهات مجالًا جديدًا نسبيًا ويحتاج للدراسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قوافل طبية لتوقيع الكشف على عدد من نزلاء السجون
» "ماي" تحدد خطواتها القادمة بشأن "بريكست"
» دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب
» 66 قتيلا و76 مصابا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك
» للمرة الأولى.. تدريب مصري روسي بنظام الدفاع الجوي
» الاتحاد والنصر يتأهلان لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين
» بغرض حربي.. إسرائيل تفتتح مطارًا دوليًا في الصحراء
» حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز
» الفتح السعودي يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي
» «الأرصاد»: الحرارة ترتفع 6 درجات الأيام المقبلة
» نص رسالة نابليون للمصريين: أشهد أن لا إله إلا الله

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي