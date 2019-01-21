» قوافل طبية لتوقيع الكشف على عدد من نزلاء السجون

21 يناير 2019 - 08:58 م

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية إلى منطقة سجون طره وسجون جمصة تضم مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم، حيث أسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما توجهت قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم.

من ناحية أخرى قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية) بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءًا، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الشرطية توجهت قافلة مرورية من إدارة المرور بمديرية أمن الوادى الجديد، لتقديم خدماتها لأهالي مركز شرطة باريس ، ضمت عددٍ من "الضباط، الفنيين، العاملين المدنيين فى مجال المرور"، وتم فحص عدد (65 سيارة) ممن حل عليهم ميعاد الفحص الفنى، وتم استيفاء أوراق عدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة القيادة، ولاقت القافلة استحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل مع المواطنين وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.