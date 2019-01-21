أزمة في موريتانيا بسبب جمال عبدالناصر

21 يناير 2019 - 08:59 م

فوجئ الموريتانيون بانتشار خبر بأن مجلسي بلديتي منتفرغ زينة ولكصر، صادقا على مقترح لتغيير اسم شارع "جمال عبد الناصر" إلى شارع "الوحدة الوطنية".

ويعد شارع "جمال عبد الناصر" الذي يحتضن أهم المؤسسات الحكومية والمصرفية، أكبر شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط وأشهرها.

ولطالما كان هذا الشارع، الذي يخلد ذكرى الزعيم المصري الراحل، ميدانا لاحتجاجات الموريتانيين وشاهدا على أحداث سياسية عديدة في البلاد.

ورغم تضارب الأنباء حول صحة الخبر، إلا أن صحفا محلية أشارت إلى أن مقترح تغيير اسم الشارع يأتي ضمن خطوة لتخليد مسيرة نظمتها الحكومة يوم 9 يناير لمواجهة العنصرية والخطاب المتطرف في موريتانيا، تحت شعار "يوم للوحدة الوطنية".

وقال المحلل السياسي، الولي ولد سيدي هيبة، لبي بي سي إن الخبر لم يؤكد بشكل رسميا ولا يزال مجرد مقترح اختلف حوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. "

وأضاف ولد سيدي هيبة: " يبدو أن النظام السياسي الحالي يسعى إلى رسم انطباعاته في المناخ العام وترك بصمته في معالم المدينة وشوارعها."

ويبقى قرار تغيير اسم الشارع مجرد مقترح بحاجة لمصادقة وزير الداخلية عليه لكي يصبح نافذا.