ميلانيا: عامان لا أنساهما من حياتي

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ترامب

ميلانيا

شاركت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، صورة لها مع زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهما يرقصان داخل البيت الأبيض، وعبرت عن سعادتها بقضائها عامين داخل البيت الأبيض، وهي الفترة التي لا تنساها في حياتها.

وتابعت ميلانيا ترامب "يشرفني أن أخدم هذه الأمة العظيمة".

وكان قد ?وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، الجمعة 20 يناير 2017، لتسلم منصبه.

ودائما ما يمتدح دونالد ترامب نفسه عبر حسابه على "تويتر"، ويشير إلى أنه تفوق على كل رؤساء أمريكا السابقين من حيث الإنجازات.

وأشار ترامب إلى بعض إنجازاته خلال الـ 500 يوم من توليه رئاسة أمريكا، مثل فرض ضوابط للضرائب، والجيش والمحاربين القدامى، وخفض الجريمة والهجرة غير الشرعية، وحدود أقوى، والقضاء، واقتصاد أقوى ووظائف أكثر من أي وقت مضى.   


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