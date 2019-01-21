شكري أبو عميرة: «إعلام المصريين» وكيل إعلاني لـ«ماسبيرو»

21 يناير 2019 - 09:15 م

ذكرت صفحة "أنا ماسبيرو.. انت مين" الخاصة بالعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، أن المخرج شكري أبوعميرة عضو الهيئة، صرح لها بأن ما تم تداوله في المواقع والصحف حول قيام شركة "إعلام المصريين" بتطوير ماسبيرو "أمر عار من الصحة".

وقال عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس لجنة المقترحات بالهيئة، إن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس إدارة الهيئة جاء كالتالي:

1- إعلام المصريين هو الوكيل الإعلاني للقناة الفضائية المصرية ومباريات كأس الأمم الإفريقية التي تبث عبر القنوات الأرضية.

2- الاتفاق على تعاون كامل فيما يخص مسلسلات رمضان بمنح ماسبيرو حقوق عرض لمسلسلات متميزة.

3- اجتماع عاجل للهيئة غدا الثلاثاء لإصدار بيان رسمي بما سيتم تفصيلا.

يذكر أن مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة تامر مرسي، قد أعلنت مساء أمس في بيان رسمى، أنها قد وقعت عدة بروتوكولات مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصري، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة "إعلام المصريين"، خلال خمس سنوات، وهي مدة البروتوكولات التي تم الانتهاء من توقيعها.

وبموجب تلك البروتوكولات اتفقت الهيئة الوطنية للإعلام مع مجموعة "إعلام المصريين" على إنشاء قناة فضائية جديدة تهتم بخدمات الأسرة العربية ويكون محتواها بالدرجة الأولى موجة للمنطقة العربية، وأن تكون تلك القناة هى باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال "النايل سات" لتغطية المنطقة العربية بخدمات إعلامية متنوعة ومتطورة في عدة مجالات تهم المنطقة العربية.

كما اتفق الطرفان أيضا على أن تقوم مجموعة "إعلام المصريين" بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية المصرية، والقناة الأولى والثانية للتليفزيون المصري.

وجاء ضمن بنود الأتفاقية الشراكة في الحقوق الإعلانية على القنوات التي سيتم تطويرها من أجل تعظيم العائد المادي لتلك القنوات، سواء الموجودة حاليا منها أو القنوات الجديدة.