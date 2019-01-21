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أردوغان يعزي نظيره الأفغاني في ضحايا "وردك"

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

المصريون ووكالات

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ولاية "وردك" الأفغانية، الإثنين، وقدم تعازيه إلى نظيره أشرف غني.
جاء ذلك في رسالة تعزية بعثها أردوغان لنظيره الأفغاني، حسب مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.
وقال أردوغان إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ وفاة عدد كبير من رجال الأمن الأفغان في الهجوم الإرهابي الذي شهدته ولاية "وردك".
وأضاف "أدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، وأكرر وقوف تركيا إلى جانب أفغانستان الشقيقة والصديقة في محاربتها للإرهاب".
وأعرب أردوغان عن دعواته بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، وبالشفاء العاجل للمصابين، ووجه العزاء باسمه واسم الشعب التركي للرئيس والشعب الأفغاني.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حركة "طالبان" تبنيها للهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش الأفغاني في "وردك" (وسط)، وأسفر عن مقتل 126 شخصا، وفقا لوسائل إعلامية.

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