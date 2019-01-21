  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

تحذيرات من انتكاسة كبرى للاقتصاد العالمي لهذا السبب

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير يزور قطر الثلاثاء لهذا السبب الهام

يد مصر يودع مونديال فرنسا بالخسارة أمام كرواتيا

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك

الازهر

«قناة للأزهر بلغات مختلفة».. هل تقضي على الإرهاب؟

عبد الله السعيد

«عبدالله السعيد» يتسبب في إقالة رئيس منطقة الكرة ببني سويف

أحمد دومة

«دومة» رفض عفو مرسي.. فأخذت العدالة مجراها

البرلمان

«فيتو برلماني» على فرض رسوم جديدة على «أوبر وكريم»

جمال عبدالناصر

أزمة في موريتانيا بسبب جمال عبدالناصر

محمد صلاح

مفاجأة.. «صلاح» مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

الأمن في نزلة السمان

تفاصيل اشتباكات الأمن وأهالي نزلة السمان

ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار بطرابلس

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحوثيون انتهكوا اتفاق الحديدة أكثر من 500 مرة

#

مجلس الأمن يصوت بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

#

اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ

#

"اصبر على الجار السو يا يرحل يا تجيله مصيبة تاخده"

توصل أعيان وشيوخ قبائل من العاصمة الليبية طرابلس ومن مدينة ترهونة (88 كلم جنوب العاصمة)، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينهي اشتباكات تشهدها طرابلس منذ الأربعاء وخلفت 15 قتيلا. 
والاتفاق جرى الإعلان عنه، في مؤتمر صحفي عقد بفندق وسط طرابلس، الإثنين، عقب التوقيع عليه، دون الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ. 
والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق الليبية واللواء السابع-ترهونة، جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 47، بينهم نساء وأطفال، وفق أحدث إحصائية لحكومة الوفاق. 
ويقضي الاتفاق، وفق ما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي، بانسحاب المجموعات المسلحة إلى مسافة 15 كيلو مترا من مواقعها الحالية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى. 
واتفق طرفا النزاع على فتح الطرق وإزالة السواتر وإعادة أسلحتهما الثقيلة والمتوسطة لمقراتها. 
واتفق أعيان طرابلس - ترهونة، وفق البيان، على تشكيل لجنة للتنسيق الأمني لتعمل على تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي طرابلس. 
وتعرف قوات "اللواء السابع" بـ"الكانيات"، كون معظم عناصرها ينتمون لعائلة "الكاني" بمدينة ترهونة، وكانت هذه القوات تتبع حكومة الوفاق، قبل أن يصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا بحلها قبل أشهر من اندلاع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس أغسطس/آب 2018.‎ 
والأربعاء الماضي، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خرق وقف إطلاق النار في طرابلس، على خلفية تجدد المواجهات في اليوم نفسه. 
وتضم "قوة حماية طرابلس"، كتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة النواصي، وقوة الردع الخاصة، وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم، وغيرها. 
وفي 26 أغسطس/ آب 2018، شهدت الأحياء الجنوبية من طرابلس اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريحًا. 
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الشرعية والسلطة في وضع تسعى الأمم المتحدة إلى إنهائه عبر عملية سياسية متعثرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي
» إصابة 100 معتقل فلسطيني جراء اعتداءات الأمن
» تفاصيل مفزعة بمقتل الطفلة "مريم" في أسيوط
» قوافل طبية لتوقيع الكشف على عدد من نزلاء السجون
» نقيب الفلاحين عن غلاء الفول: "هناكل تبن"
» "ماي" تحدد خطواتها القادمة بشأن "بريكست"
» دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب
» للمرة الأولى.. تدريب مصري روسي بنظام الدفاع الجوي
» مذكرة رسمية.. مذيع «الجزيرة» مطلوب أمام القضاء المغربي
» حقيقة انتقال عمرو وردة إلى بيراميدز
» الاتحاد والنصر يتأهلان لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة