ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار بطرابلس

21 يناير 2019 - 10:30 م

توصل أعيان وشيوخ قبائل من العاصمة الليبية طرابلس ومن مدينة ترهونة (88 كلم جنوب العاصمة)، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينهي اشتباكات تشهدها طرابلس منذ الأربعاء وخلفت 15 قتيلا.



والاتفاق جرى الإعلان عنه، في مؤتمر صحفي عقد بفندق وسط طرابلس، الإثنين، عقب التوقيع عليه، دون الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ.



والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق الليبية واللواء السابع-ترهونة، جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 47، بينهم نساء وأطفال، وفق أحدث إحصائية لحكومة الوفاق.



ويقضي الاتفاق، وفق ما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي، بانسحاب المجموعات المسلحة إلى مسافة 15 كيلو مترا من مواقعها الحالية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى.



واتفق طرفا النزاع على فتح الطرق وإزالة السواتر وإعادة أسلحتهما الثقيلة والمتوسطة لمقراتها.



واتفق أعيان طرابلس - ترهونة، وفق البيان، على تشكيل لجنة للتنسيق الأمني لتعمل على تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي طرابلس.



وتعرف قوات "اللواء السابع" بـ"الكانيات"، كون معظم عناصرها ينتمون لعائلة "الكاني" بمدينة ترهونة، وكانت هذه القوات تتبع حكومة الوفاق، قبل أن يصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا بحلها قبل أشهر من اندلاع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس أغسطس/آب 2018.‎



والأربعاء الماضي، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خرق وقف إطلاق النار في طرابلس، على خلفية تجدد المواجهات في اليوم نفسه.



وتضم "قوة حماية طرابلس"، كتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة النواصي، وقوة الردع الخاصة، وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم، وغيرها.



وفي 26 أغسطس/ آب 2018، شهدت الأحياء الجنوبية من طرابلس اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريحًا.

