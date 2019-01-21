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غاز بروم الروسية: اكتمال 20% من مشروع "السيل الشمالي 2"

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روسيا: إطلاق السيل التركي في أقرب وقت
روسيا: إطلاق السيل التركي في أقرب وقت

المصريون ووكالات

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أعلن رئيس شركة غاز بروم الروسية ألكسندر ميلر، إنجاز 20% من القسم البحري لمشروع "السيل الشمالي-2" الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.
وأوضح ميلر، في تصريح للصحفيين، الإثنين، أن تنفيذ المشروع يسير وفق الخطة الزمينة المرسومة مسبقًا.
وأشار ميلر إلى أن تكلفة مشروع "السيل الشمالي-2" تقدر بـ10 مليارات يورو، وأن روسيا تهدف إلى ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، عبر أنابيب المشروع.
وبلغت صادرات الشركة إلى أوروبا العام الماضي، 194.4 مليار متر مكعب، وتم تصدير 30% من الكمية المذكورة عبر أوكرانيا.
وفي 2014، كشفت موسكو عن مشروع "السيل الشمالي 2" عقب تصاعد التوتر مع أوكرانيا التي كان جل الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمر عبر أراضيها.
وتتخوف دول أوروبية من المشروع لآثاره الاقتصادية والاستراتيجية المتوقعة على دول في وسط وشرقي القارة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي. 

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