» أزهري: الإسلام أباح نقل الأعضاء في هذه الحالة

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أكد الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن «الإسلام أباح نقل الأعضاء وزرعها إذا كان غرضه ليس التلاعب بالإنسان أو الإتجار به».
وأوضح "ترك" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «دار الإفتاء وافقت على نقل الأعضاء بشروط، والشريعة الإسلامية متوافقة مع التقدم الإنساني وبما يوافق مصلحة الإنسان».
وأضاف "ترك" أن "علماء الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ شلتوت، ومحمد عبده تقدموا عن هذا الموضوع منذ القدم، ومسألة نقل الأعضاء محسومة بشروط، ونحن نحرص على مواكبة الفتوى للعلم بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة".

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