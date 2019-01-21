» أزهري: الإسلام أباح نقل الأعضاء في هذه الحالة

21 يناير 2019 - 11:20 م

أكد الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن «الإسلام أباح نقل الأعضاء وزرعها إذا كان غرضه ليس التلاعب بالإنسان أو الإتجار به».



وأوضح "ترك" في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «دار الإفتاء وافقت على نقل الأعضاء بشروط، والشريعة الإسلامية متوافقة مع التقدم الإنساني وبما يوافق مصلحة الإنسان».

