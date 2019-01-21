جهات تتربص بمصر لإفساد تنظيمها لبطولة أفريقيا

21 يناير 2019 - 11:30 م

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن استبعاد ستاد الإسماعيلية من الاستادات المقرر اللعب عليها في بطولة أفريقيا 2019 لم يتم بشكل رسمي حتى الآن.



وأوضح سويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «هناك تربصًا لمصر من جنوب أفريقيا التي كانت تنتقد القاهرة دائمًا بعدم لعب المباريات دون جماهير، وموضوع مباراة الإسماعيلي والأفريقي كان صعبًا خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها مصر والزخم الذي نعيشه».



وأضاف أن «هناك بعض الجهات تتربص بمصر، وتريد إفساد تنظيمها لبطولة أفريقيا»، مؤكدًا أن «شكل المجموعات في مصر تم اعتمادها من الاتحاد الأفريقي ولا تغيير فيها».

