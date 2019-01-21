» أستاذ تغذية يكشف سبب منع الصيد بالبحر الأحمر

أكد الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ تغذية الأسماك بجامعة الإسكندرية، أن قرار الحكومة بمنع الصيد داخل البحر الأحمر هو قرار موسمي مرتبط بتكاثر الأسماك، ويهدف للحفاظ على الثروة السمكية، ويحدث في جميع دول العالم.
وأوضح "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه مع زيادة عدد الصيادين ووحدات الصيد، والصيد المخالف يتم اصطياد الزريعة، ولانجد أسماك تكبر لنأكلها.
من جانبه، قال خالد نصر الله، أحد ملاك المزارع السمكية، عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه يتمنوا حدوث ذلك منذ فترة طويلة للحفاظ على الذريعة، بما يساهم في نمو الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنهم يعانوا من مشكلة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت برفع سعر المياه على ملاك المزارع.